Usta oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti! Muhammed Emin Gümüşkaya kimdir?

Çocuklar Duymasın’daki “Seyyar Tayyar“ karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberini oyuncu arkadaşı Zafer Alagöz duyurdu.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Seyyar Tayyar' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.
76 yaşındaki usta oyuncudan acı haber bugün geldi. Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncunun vefat haberini Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, sosyal medya hesabından, "Emin Gümüşkaya'yı kaybettik. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin" mesajını paylaştı.
EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?
Emin Gümüşkaya, 10 Ocak 1948 tarihinde istanbul'da doğmuştur. Tam adı Muhammed Emin Gümüşkaya'dır. Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.
1985 yılında "Bay Alkide oynayarak dizi oyunculuğuna başladı. Özellikle 2010 yılında Çocuklar Duymasın adlı dizide başarıyla canlandırmış olduğu Seyyar Tayyar karakteri ile halkın sevdiği oyuncular arasına girmeyi başardı.
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