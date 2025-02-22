Wednesday İzle | Wednesday Oyuncuları: Wednesday 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Netflix'in popüler dizisi Wednesday, ilk sezonuyla büyük yankı uyandırmış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Jenna Ortega'nın ikonik dans sahnesi sosyal medyada viral olurken, dizinin ikinci sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…
Wednesday 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?
Netflix, Wednesday dizisinin ikinci sezonunun kesinlikle yayınlanacağını duyurdu. Ancak net bir tarih vermeyen platform, 2025 yılı içinde yeni sezonun izleyiciyle buluşacağını açıkladı. 30 Ocak'ta Netflix'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Wednesday 2. sezon yakında sadece Netflix'te” ifadeleri kullanıldı. Çıkış tarihiyle ilgili yeni duyuruların yakında yapılması bekleniyor.
Wednesday Dizisinin Konusu
Tim Burton'ın yönetmenliğini üstlendiği Wednesday, Addams Ailesi'nin asi ve zeki kızı Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki gizemli maceralarını konu alıyor. Dizide, Wednesday'in ailesinin karanlık geçmişiyle yüzleşmesi, okulda yaşadığı gerilimler ve doğaüstü olayları çözmeye çalışması izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatıyor.
Wednesday Oyuncuları
Jenna Ortega – Wednesday Addams
Catherine Zeta-Jones – Morticia Addams
Luis Guzmán – Gomez Addams
Isaac Ordonez – Pugsley Addams
Gwendoline Christie – Larissa Weems
Emma Myers – Enid Sinclair
Hunter Doohan – Tyler Galpin
Percy Hynes White – Xavier Thorpe
Wednesday İzle
Wednesday dizisinin ilk sezonunu Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.