ZEMBİLLİ NE DEMEK | Zembilli Nerede Çekiliyor? Zembilli Köyü Gerçekte Var mı?

ATV’nin yeni dizisi Zembilli, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Dizide geçen Zembilli Köyü ise izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Zembilli gerçekte var mı? Dizi hangi köyde çekiliyor? İşte detaylar…

Zembilli Köyü Gerçekte Var mı?

Zembilli dizisinde olaylar Zembilli Köyü adlı bir yerde geçiyor. Ancak gerçekte böyle bir köy bulunmuyor. Dizi için oluşturulmuş kurgusal bir mekân olarak kullanılıyor.

Zembilli Dizisi Nerede Çekiliyor?

Dizi, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Köyü'nde çekiliyor. Tarihi taş evleri, asırlık çınar ağaçları ve doğal güzellikleriyle bilinen Birgi, daha önce birçok diziye ev sahipliği yapmış bir yer. Elimi Bırakma, Benim Adım Melek ve Kara Tahta gibi yapımlar da burada çekilmişti.

Zembilli Ne Demek?

Zembil, Türk Dil kurumuna göre zembil kelimesinin sözlük anlamı hasırdan örülmüş kulplu torba olarak kabul edilmektedir. Zembil kelimesinin diğer anlamı ise eşyaları veya gıdaları taşımak amacıyla kullanılan kenarlarında kulpları bulunan sepet veya küfe anlamına gelmektedir.

Zembilli ise, zembili olan, zembil taşıyan anlamına geliyor.