Kanser Tedavisindeki Son Gelişmeler Konya’da değerlendirildi

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından düzenlenen ‘Best Of Astro: Hybrid Türkiye 2025’ toplantısı bu yıl şehrimizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kanserle ilgili son gelişmelerin ve tedavi yaklaşımlarının ele alındığı toplantıya, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkemizin farklı şehirlerden alanında uzman çok sayıda hekim ve akademisyen katıldı.

"Best Of Astro: Hybrid Türkiye 2025' toplantısının açılış konuşmaları İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Uğur Selek tarafından yapıldı. Son derece önemli bir bilimsel toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Koç, toplantı sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Dernek Başkanı Prof. Dr. Selek'de yaptığı konuşmada toplantının Konya'da düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek yapılan toplantının 2024 yılında Amerika'da gerçekleştirilmiş olan yıllık kongrenin özeti niteliğinde olduğunu vurguladı. 20'nin üzerinde akademisyenin konuşmacı ve oturum başkanı olarak katıldığı toplantı da kanser ile ilgili son gelişmeler tartışılırken, güncel tedavi yöntemleri de alanında uzman akademisyenler tarafından yüz yüze ve çevrimiçi yapılan sunumlarla katılımcılara anlatıldı.

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