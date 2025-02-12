Konya’da ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde büyük adımlar!

Konya il merkezi ile ilçelerinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kamu sağlık tesislerinin başhekimleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç başkanlığında düzenlenen toplantıda 2024 yılında muayene olan hasta sayıları ile dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi, protez gibi yapılan girişimsel işlemlerin yanı sıra genel anestezi alarak diş tedavisi yaptıran engelli ya da çocuk hasta sayıları istatistiki veriler eşliğinde değerlendirildi.

Vatandaşlarımızın, kamuya ait sağlık tesislerinde ücretsiz bir şekilde diş tedavilerini yaptırabilmeleri adına ilimiz yöneticileri ile birlikte yeni projeler üreterek önemli adımlar atıklarını ifade eden Prof. Dr. Koç, "Şehrimiz, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde randevu konusunda sorun yaşanmayan bir il konumundadır. Şubat ayı sonunda hizmete açılacak olan 70 ünitli Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizle birlikte vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesi ve çeşitliliğini daha da artıracağız” dedi.

"1 Milyon 200 Bin Hastaya diş tedavisi''

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına 2024 yılı içerisinde başta MHRS oranlarında olmak üzere pek çok alanda yeni düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Prof. Dr. Koç, ilimizde ağız diş sağlığı merkezi ve kamu hastanelerimizle birlikte toplamda 330 diş üniti ve 358 diş hekiminin hizmet verdiğini vurguladı. 2024 yılı içerisinde 1 Milyon 197 bin 257 hastanın, kamuya ait sağlık tesislerinden ağız ve diş sağlığı hizmeti aldığını vurgulayan Prof. Dr. Koç bu dönem içerisinde 314 bin 557 dolgu, 122 bin 884 kanal tedavisi, 253 bin 219 protez ve 276 hastaya implant yapıldığını belirterek girişimsel işlem sayılarının önemli oranda artış gösterdiğini söyledi.

"Engelli hastalara randevusuz hizmet''

Prof. Dr. Koç, aynı dönem içerisinde 2 bin 491 engelli ya da çocuk hastaya genel anestezi altında hizmet sunulduğunu ifade ederek, ilimizde engelli hastaların randevusuz bir şekilde tedavi alabildiklerinin altını çizdi. 2024 yılında evde sağlık hizmetleri ekiplerinin de 1.312 diş hekimi muayenesi gerçekleştirerek, 308 anestezili diş çekimi, 245 lokal anestezi uygulamalı işlem yaptıklarını sözlerine ekledi.

Diş Hekimlerine Teşekkür: Özverili Çalışmalara Vurgu

Diş hekimlerinin oldukça zor bir görevi yerine getirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Koç, "Diş hekimlerimizin yoğun tempoda çalıştıklarının farkındayız. Diş hekimlerimize ve ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza modern şartlarda hizmet sunabilecekleri yeni sağlık tesislerini hızla kazandırıyoruz. Sizlerin nezdinde yaptıkları özverili çalışmalar nedeni ile tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.





Yapılan değerlendirme toplantısı, hastane başhekimlerinin istek ve görüşlerinin dinlenmesi ile sona erdi.

(Meltem Gürbüz)