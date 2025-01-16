Konya’da bir rekor daha kırıldı!

Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kamu hastanelerinde 2024 yılında yaklaşık 9 milyon vatandaşa sağlık hizmeti sunulduğu açıklandı. Aynı dönem içerisinde 225 Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan 784 aile hekimi ile de toplamda 17 Milyon 944 bin vatandaşa aile hekimliklerinde hizmet verildi. 2024 yılında evde sağlık hizmetleri sayısında da önemli bir seviyeye ulaşıldı. Konya İl Sağlık Müdürlüğü, 50 ayrı ‘Evde Sağlık Hizmeti Ekibi’ ile 18.157 hastaya 110 bin 48 ev ziyareti gerçekleştirerek sağlık hizmeti sundu.

Açıklanan bu rakamlar ile birlikte 2024 yılında Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı kamu sağlık tesislerinden hizmet alan vatandaş sayısı toplamda 27 milyona yaklaştı. 2024 yılında kamu hastanelerinde 247 bin 695 vatandaş ameliyat edilirken toplam doğum sayısı da 19.208 olarak gerçekleşti. 1.295 yatak kapasitesi ile hizmet veren Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hasta sayısı da bu dönemde 3 milyon 98 bin 764 rakamına ulaştı.

Özellikli sağlık hizmetlerinde çeşitlilik artıyor

Konya Şehir Hastanesi başta olmak üzere tüm kamu hastanelerinin üst seviyedeki hizmet kalitesi ile halkın hem teveccühünü hem de güvenini kazandığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, kamu hastanelerinden hizmet alan vatandaş sayısının her geçen gün artmaya devam ettiğinin altını çizdi. Sağlık açısından özellikli birçok merkezin kamu hastanelerinde vatandaşlara hizmet sunduğunu belirten Prof. Dr. Koç, "Yanık tedavi merkezi, onkoloji merkezi, çocuk kalp ve damar cerrahisi, inme merkezi, hiperbarik oksijen tedavi ünitesi, tüp bebek merkezi, genetik hastalıklar tanı merkezi, radyoaktif iyot tedavi merkezi, kalp merkezi ve Aferez ünitesi gibi özellikli sağlık hizmetleri ile ilimiz ve bölgemize en nitelikli sağlık hizmetini sunmaktayız” şeklinde konuştu.

Koruyucu sağlık hizmetleri, hastanelerimizin yükünü azaltıyor

2024 yılında 1. Basamak sağlık hizmeti sunan Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) yoğun bir mesai yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Koç, "1. Basamak sağlık hizmeti sunan sağlık tesislerimizde 2024 yılında toplam 17 milyon 944 bin 524 hastaya sağlık hizmeti sunulmuştur” dedi. Sağlığın ana kapısının birinci basamak sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koç, yayınlanan aile hekimliği uygulama yönetmeliği ile aile hekimliklerinin daha işlevsel hale gelmesinin hedeflendiğini özellikle vurguladı. Sağlık alanında yaşanan dönüşümde 1.basamak sağlık hizmetleri sunan aile hekimlerinin üstlendiği rolün kıymetli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koç, aile hekimliğinin ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ile entegrasyonunun sağlık hizmeti sunumu için son derece önemli olduğunu söyledi.

Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Bir Yaşam

Ruh sağlığı sorunlarından, beslenme alışkanlıklarına, kronik hastalıklardan aile içi yaşanan problemlere kadar pek çok konuda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunan Sağlıklı Hayat Merkezleri'nden faydalanan vatandaş sayısının da 2024 yılında arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Koç, "Yediden yetmişe herkesin karşılaşabileceği her türden sorun için vatandaşlarımız, Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurabiliyor. İlimizde açtığımız 10 sağlıklı hayat merkezimizden bu dönemde çok sayıda vatandaşımız faydalanmış olup, merkezlerimizden 2024 yılında 62 bin 393 vatandaşımız hizmet almıştır” dedi.

Sağlıklı hayat merkezlerinin çok çeşitli alanlarda danışmanlık hizmeti sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koç, "2024 yılında, diyetisyenlerimiz tarafından 32 bin 897 vatandaşımıza beslenme danışmanlığı, psikolog ve sosyal çalışmacılarımız tarafından 16 bin 294 vatandaşımıza psikolojik danışmanlık, fizyoterapistlerimiz tarafından 7 bin 797 vatandaşımıza fizyoterapi danışmanlığı, çocuk gelişimcilerimiz tarafından da 5 bin 405 çocuğumuzun ailelerine danışmanlık hizmeti verilmiştir” dedi.

Kanserle Mücadelede hız kesmiyoruz

Konya merkez ve ilçelerinde kanser taramalarının hız kesmeden devam ettiğini de belirten Prof. Dr. Koç, kanser vakalarında erken teşhisin önemine değinerek, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) sunulan tarama hizmetleri hakkında da bilgiler verdi. 2024 yılında 278 bin 607 vatandaşa kanser taraması yapıldığını açıklayan Prof. Dr. Koç, KETEM merkezlerine, hastaların sadece kimlik kartları ile randevusuz ve ücretsiz bir şekilde gidebildiklerinin de altını çizdi.

112 Acil Ekipleri ‘205 Bin' Hastanın İmdadına Yetişti

En kritik anlarında vatandaşların yardımına koşan 112 acil sağlık çalışanları, 2024 yılında da adeta zamanla yarıştı. Yaklaşık 7 milyon 332 bin kilometre yol kat eden ambulanslar hastaların umudu oldu. Prof. Dr. Koç, 112 acil sağlık hizmetlerinin hava, kara ve motorize ekipler ile birlikte 204 bin 392 hastaya sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

Bir insanın hayatını kurtarmak için saniyelerin bile önemli olduğunu, vatandaşların trafikte ambulansa yol vererek bir hayatın kurtarılmasına yardımcı olabileceğini de vurgulayan Prof. Dr. Koç, "Hastaların veya yaralıların hayata tutunması için saniyelerle yarışan ambulansın trafikte geçiş üstünlüğü olduğunu unutmayın” diyerek sürücüleri uyardı.

‘2 Bin 644' Yeni Atama Yapıldı

Konya'da 2024 yılında sağlık ordusuna yeni isimler katıldı. 2024 yılı personel atama toplamının 2.644 olduğunu açıklayan Prof. Dr. Koç, bu atamalardan 290'ı uzman tabip, 398'i tabip, 991'i hemşire ve ebe olmak üzere toplamda 1.679 yeni sağlık personelinin ilimiz genelinde hizmet vermeye başladığını belirtti.

‘2025 Yılı hedeflerimize de ulaşacağız'

Sağlık Bakanlığımızın yeni koymuş olduğu hedeflere ulaşma adına çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Koç, "2024 yılında sağlık sunumuna ihtiyaç duyan tek bir vatandaşımızın dahi mağdur edilmemesi adına yoğun bir çalışma içerisinde olduk. İnşallah 2025 yılında da belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşarak vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

(Selman Kaya)