2026 Dünya Kupası Maç Takvimi Belli Oldu: Türkiye-İspanya Maçı Ne Zaman?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde tarih yazdı ve A Ligi'ne yükselmeyi başardı. Şimdi ise futbolseverlerin gözü 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne çevrildi. Türkiye'nin E Grubu'nda mücadele edeceği bu turnuvada en dikkat çeken maçlardan biri ise İspanya karşılaşması olacak.
Türkiye-İspanya Maçı Hangi Gün Oynanacak?
Milli Takımımız, E Grubu'nda ilk olarak İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.45'te Türkiye'de oynanacak. Rövanş ise 18 Kasım 2025 Salı günü saat 22.45'te İspanya'da gerçekleşecek.
Son Avrupa şampiyonu İspanya'ya karşı oynanacak bu karşılaşmalar, A Milli Takım için oldukça önemli bir sınav olacak.
Türkiye Hangi Grupta? Rakipler Kimler?
Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda yer alıyor. Milli Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri ise şunlar:
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İspanya
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Gürcistan
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Bulgaristan
Elemeler Ne Zaman Başlayacak?
Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu maçları Eylül 2025'te başlayacak ve Kasım 2025'te sona erecek. FIFA'nın belirlediği takvime göre, grupta mücadele eden takımlar toplamda 6 maç yapacak.
2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ E GRUBU MAÇ TAKVİMİ
4 Eylül 2025
Gürcistan - Türkiye
Bulgaristan - İspanya
7 Eylül 2025
Gürcistan - Bulgaristan
Türkiye - İspanya
11 Ekim 2025
Bulgaristan - Türkiye
İspanya - Gürcistan
14 Ekim 2025
Türkiye - Gürcistan
İspanya - Bulgaristan
15 Kasım 2025
Gürcistan - İspanya
Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım 2025
İspanya - Türkiye
Bulgaristan - Gürcistan