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2026 Dünya Kupası Maç Takvimi Belli Oldu: Türkiye-İspanya Maçı Ne Zaman?

Fatih Bayram
İnternet Editörü
2026 Dünya Kupası Maç Takvimi Belli Oldu: Türkiye-İspanya Maçı Ne Zaman?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde tarih yazdı ve A Ligi'ne yükselmeyi başardı. Şimdi ise futbolseverlerin gözü 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne çevrildi. Türkiye'nin E Grubu'nda mücadele edeceği bu turnuvada en dikkat çeken maçlardan biri ise İspanya karşılaşması olacak.

Türkiye-İspanya Maçı Hangi Gün Oynanacak?

Milli Takımımız, E Grubu'nda ilk olarak İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.45'te Türkiye'de oynanacak. Rövanş ise 18 Kasım 2025 Salı günü saat 22.45'te İspanya'da gerçekleşecek.

Son Avrupa şampiyonu İspanya'ya karşı oynanacak bu karşılaşmalar, A Milli Takım için oldukça önemli bir sınav olacak.

Türkiye Hangi Grupta? Rakipler Kimler?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda yer alıyor. Milli Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri ise şunlar:

  • İspanya

  • Gürcistan

  • Bulgaristan

Elemeler Ne Zaman Başlayacak?

Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu maçları Eylül 2025'te başlayacak ve Kasım 2025'te sona erecek. FIFA'nın belirlediği takvime göre, grupta mücadele eden takımlar toplamda 6 maç yapacak.

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ E GRUBU MAÇ TAKVİMİ
4 Eylül 2025

Gürcistan - Türkiye

Bulgaristan - İspanya

7 Eylül 2025

Gürcistan - Bulgaristan

Türkiye - İspanya

11 Ekim 2025

Bulgaristan - Türkiye

İspanya - Gürcistan 

14 Ekim 2025

Türkiye - Gürcistan

İspanya - Bulgaristan 

15 Kasım 2025 

Gürcistan - İspanya

Türkiye - Bulgaristan 

18 Kasım 2025

İspanya - Türkiye

Bulgaristan - Gürcistan

 

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Yorumlar
  • E
    Ehbebd
    2 saat önce

    Hbdbdb

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