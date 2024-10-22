Eda Erdem ve Beymen’den “The Power of Style’’ kampanyası

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı kaptanı Eda Erdem, Beymen ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında The Power of Style kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya ile zarafetten ödün vermeden hayallerinin peşinden gitmeyi amaçlıyor.
Kaynak: DHA
Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı kaptanı Eda Erdem, Beymen ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında The Power of Style kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya ile zarafetten ödün vermeden hayallerinin peşinden gitmeyi amaçlıyor.
Kaynak: DHA
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