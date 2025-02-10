Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: “Gerekirse federasyonda olacağız“

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KONTV’de yayınlanan Spor Gündemi’nde özel açıklamalarda bulundu. Korkmaz, Kayserispor-Konyaspor maçında yaşanan hakem hatalarına sert tepki gösterdi. Yapılan hataların affedilir olmadığını ve bilinçli şekilde yapıldığını belirten Korkmaz, saha içi ve dışında gerekli tüm tepkileri gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KONTV'de yayınlanan Spor Gündemi programına telefonla bağlanarak Kayserispor-Konyaspor maçında yaşanan hakem hatalarına sert tepki gösterdi.

Yapılan hataların affedilir olmadığını ve bilinçli şekilde yapıldığını belirten Korkmaz, saha içi ve dışında gerekli tüm tepkileri gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Özellikle ikinci golde açık bir faul olmasına rağmen hakemin golü verdiğini belirten Korkmaz, "VAR hakemini suçluyoruz ama önce sahadaki hakemi ele almak lazım. Sahada olan hakem, hakem gibi yönetmedi, maçı çığırından çıkardı. İkinci golde gözü önündeki faulü görmezden geldi. ” dedi. Ofsayt pozisyonuna da değinen Korkmaz, bu pozisyonun artık yorumlanacak bir tarafının bile olmadığını ifade etti.

"Gerekirse Federasyonda Olacağız”

Hakem hatalarına karşı somut adımlar atacaklarını belirten Korkmaz, "Gerekirse yönetimimizden bir kişi maç günü federasyonda olacak ve tepkimizi orada dile getireceğiz” dedi.

Norveçli Orta Saha Oyuncusu Geliyor

Yeni transfer hakkında da bilgi veren Ömer Korkmaz, Norveçli orta saha oyuncusu Morten Bjerlo'nun yarın sabah Konya'da olacağını duyurdu. Transferin Türkiye şartlarında uygun bir maliyetle gerçekleştiğini belirten Korkmaz, "Bizim bütçelerimiz belli, halk deyimiyle kavaktan düdük çıkarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bir yabancı oyuncularına kulüp aradıklarını da belirten Korkmaz, büyük ihtimalle yarın takımdan o oyuncunun ayrılacağını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi