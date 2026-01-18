GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor ile Eyüpspor rekabetinde rakamlar nasıl?

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyaspor ile Eyüpspor rekabetinde rakamlar nasıl?

Konyaspor ile Eyüpspor; Süper Lig'de son 2 sezonda karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan maçlar büyük heyecana sahne oldu. Peki, bu karşılaşmalarda nasıl sonuçlar alındı? İşte detaylar…

3 maçın 2'sini Konya kazandı!

Konyaspor ile Eyüpspor daha önce Süper Lig nezdinde 3 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalardan 2'sini yeşil-beyazlılar, 1'ini ise eflatun-sarılılar kazandı. Anadolu Kartalı bahse konu süreçte Eyüp ağlarını 7 kez sarsarken filelerinde ise 4 gol gördü.
Konya'da 2. maç

Konyaspor, Eyüpspor'u Mevlana şehrinde 2. kez ağırlayacak. Süper Lig tarihlerinde ilk olarak geride kalan sezon buluşan iki ekip; burada ilk kez birbirine rakip olmuştu. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla Konyaspor kazanmıştı. (Hasan Yıldırım)

 

