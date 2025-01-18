Maç öncesi analiz! Konyaspor, Kasımpaşa’nın etkili iki ismini tutmalı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan ve rakibinden yediği 3 golün 2'sini kornerden kalesinde gören Tümosan Konyaspor, bu istatistiğiyle dikkat çekti.

Anadolu Kartalı şu ana kadar olan süreçte kornerden 7 gol yerken, bu alanda üst sıralarda yer aldı. Konyaspor'dan daha fazla korner golü yiyen tek takım ise 9 golle Hatayspor oldu. Öte yandan Kasımpaşa ise Süper Lig'de Konyaspor'a attığı son 18 golün sadece 1'ini kornerden kaydetti.

Bu ikiliyi tut, skoru koru!

Tümosan Konyaspor'un rakibi olan Kasımpaşa, 2 oyuncusu üzerinden skor üretiyor. İstanbul ekibinin Süper Lig'de attığı son 7 golün tamamında Nuno da Costa veya Haris Hajradinovic'in payı bulunuyor. Costa 4 kez ağları sarsarken; Hajradinovic ise 4 kez arkadaşlarına gol sevinci yaşattı. Bu istatistik ise, Konyaspor taraftarına; "Bu ikiliyi tut, skoru koru” yorumuna neden oldu.

(Selman Kaya)