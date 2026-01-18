GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Avustralya Açık’ta 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ta karşılaştığı Rus raket Ekaterina Alexandrova’yı 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ın ilk turunda dünya basamağında 112. sırada olan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 11 numaralı seribaşı Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya geldi.

Sönmez, 2 saat 37 dakika süren mücadelede Alexandrova'yı 7-5, 4-6 ve 6-4 yenerek adını 2. tura yazdırdı. Milli tenisçi böylece Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Zeynep Sönmez, 2. turda Anna Bondar - Elizabeth Mandlik eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: İHA

