Tümosan Konyaspor’da kongre süreci başlıyor! 25 Aralık Çarşamba günü olağanüstü olarak toplanan yönetim, genel kurul kararı aldı. Peki, bu karar resmiyete geçti mi? Süreç nasıl işleyecek? Kulislerde dolaşan herhangi bir isim var mı? İşte detaylar..

Tümosan Konyaspor'da kongre süreci resmen başlıyor. Haftalık toplantılarını Pazartesi günleri gerçekleştiren yeşil-beyazlı kurmaylar, 25 Aralık Çarşamba günü olağanüstü olarak bir araya gelerek Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararını almıştı. Peki, bu karar resmiyete geçti mi? Süreç nasıl işleyecek? Kulislerde herhangi bir isim var mı? İşte detaylar...

Mali problemler, kongreye zorladı

Tümosan Konyaspor Yönetim Kurulu, bir türlü aşılamayan mali sorunlar nedeniyle zor günler geçiriyordu. Geçtiğimiz ay 170 Milyon TL'lik vergi borcu nedeniyle çıkmaza giren yeşil-beyazlı kurmaylar; konuyu şehrin önde gelenleriyle istişare ederek 18 Kasım Pazartesi günü Konyaspor Zirvesi düzenlemişti. Toplantıda Konyaspor Komisyonu oluşturulması, kulübe mali açıdan kaynak arayışlarının başlatılması kararlaştırıldı. Başkan Ömer Korkmaz, şu ana kadar çalınan ve çalınmayan tüm kapıların listesini hazırlarken; bunu komisyona sundu. Henüz faaliyetlerine başlamayan komisyondan ise herhangi bir sonuç çıkmadı.

Kongre kararı resmen alındı mı?

İlk toplantısını 23 Aralık Pazartesi günü yapan Tümosan Konyaspor Yönetim Kurulu, 2 gün sonra 25 Aralık Çarşamba günü yeniden toplandı. Yönetimin gündeminde geciken oyuncu maaşları ve yaklaşan ödemeler vardı. Tüm ihtimalleri enine boyuna tartışan yeşil-beyazlı kurmaylar, beklenen mali desteği bulamamalarının ardından Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı. Bu sonucun karar defterine geçmemesinden dolayı da genel kurul resmiyet kazanmadı.

14 günlük süre var

Dernekler Kanunu'na göre Genel Kurul'a gidecek herhangi bir dernek; 14 gün öncesinden kamuoyu açıklaması yapmak zorunda. Konyaspor Kulübü Derneği ise 30 Aralık'ta alınabilecek genel kurul kararının ardından minimum 14 günlük bir süreç geçirmek zorunda. Bu doğrultuda Konyaspor Genel Kurul'unun 13 Ocak Pazartesi gününden sonra yapılması planlanıyor.

Derin bir sessizlik hakim!

Tümosan Konyaspor Yönetim Kurulu kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldıklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından ise şehirde büyük bir sessizlik hakim oldu. Kulislerde ise dolaşan herhangi bir isim olmadı.