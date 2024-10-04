Selçuk Üniversitesi AYZEK WinTwin Takımı TEKNOFEST Yarışması’nda ikincilik ve sunum ödülü kazandı

Selçuk Üniversitesi AYZEK WinTwin Takımı, kişisel finans yönetimini kolaylaştıracak bir mobil uygulama geliştirerek 2024 TEKNOFEST Akdeniz Finansal Teknolojiler Yarışması’nda ikincilik ve Sunum Ödülü kazandı. Geliştirilen uygulama, kişisel harcamaların daha bilinçli bir şekilde planlanmasına olanak tanıyor.

Danışmanlığını Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sema Servi'nin yürüttüğü AYZEK WinTwin Takımı, kişisel harcamaların daha bilinçli bir şekilde planlanmasına olanak tanıyan bir uygulama geliştirerek ödül kazandı.

Projeyle ilgili bilgi veren AYZEK WinTwin Takım Kaptanı Fatih Akkuş, "Geliştirdiğimiz Fin Twin 360 Projesi ile bireylerin tasarruf yapabilmelerini sağlamayı hedefledik. Mobil uygulamamızın amacı, bireylerin yaptıkları harcamaları ve gelirlerini dengeli bir şekilde tutarak en iyi planları sunmak. Bu bağlamda uygulamamız kullanıcıların gelir ve giderlerine dayalı analizler yaparak günlük, haftalık ve aylık bazda ne kadar harcayabileceklerini ve nasıl tasarruf edebileceklerini raporlar halinde sunan bir bütçe planlama aracıdır. Beş çeşit yapay zeka tekniği ile geliştirilen projemiz, bireylere finansal farkındalık kazandıracaktır. Şimdilik sadece mobil platformda sunulacak, prototipin tamamlanmasının ardından uygulama ücretsiz olarak indirilebilecek” diye konuştu.

Finansal yönetim konusunda bireylere güçlü bir rehber olma potansiyeli taşıyan proje, TEKNOFEST ziyaretçileri tarafından beğeniyle karşılandı.

(Sibel Elmas)