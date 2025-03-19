TikTok Neden Açılmıyor? Erişim Engeli mi Var, ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler sosyal medya platformu TikTok, 19 Mart 2025 Çarşamba günü erişim problemleriyle gündeme geldi. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında beyaz ekran hatasıyla karşılaştıklarını ve içeriklerin yüklenmediğini belirtti. Bazı kullanıcılar ise platforma hiçbir şekilde erişemediklerini ifade etti.
Sadece TikTok değil, Instagram, X (eski adıyla Twitter), YouTube ve Facebook gibi diğer sosyal medya platformlarında da bağlantı sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, sayfaların yüklenmemesi, içeriklerin görüntülenememesi ve genel bağlantı problemleriyle karşı karşıya.
TikTok Neden Açılmıyor? Erişim Engeli mi Var?
TikTok'un neden beyaz ekran hatası verdiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak DownDetector verilerine göre, birçok popüler sosyal medya platformunda erişim problemleri yaşandığı görülüyor.
TikTok'un erişime engellenip engellenmediği konusunda yetkililerden herhangi bir açıklama gelmiş değil. Ancak kullanıcılar, platforma giriş yapamadıklarını ve erişim sorunlarının giderek arttığını bildiriyor.
Bu tür geniş çaplı erişim sorunlarının teknik bir arızadan mı yoksa olası bir kısıtlamadan mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.
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