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WhatsApp’ta Erişim Sorunu: Mesajlar ve Fotoğraflar Gönderilemiyor! WhatsApp çöktü mü?

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
WhatsApp’ta Erişim Sorunu: Mesajlar ve Fotoğraflar Gönderilemiyor! WhatsApp çöktü mü?

19 Mart 2025 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunları yaşadığını bildirdi. Kullanıcılar, mesajlarının iletilmediğini ve karşı tarafa ulaşmadığını belirtiyor. Ayrıca fotoğraf ve medya gönderimlerinde de ciddi aksaklıklar yaşandığı ifade ediliyor.

WhatsApp Mesajlar Neden Gönderilmiyor?

WhatsApp kullanıcıları, hem mobil uygulamada hem de web sürümünde bağlantı problemleriyle karşı karşıya. Özellikle "Bağlantınız kontrol ediliyor" uyarısıyla sık sık karşılaşıldığı bildiriliyor. Gelen ve giden mesajlarda yaşanan kesintiler nedeniyle kullanıcılar, platformun neden çalışmadığını merak ediyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, yaşanan bu aksaklığın nedenlerinden biri bant genişliği daralması olabilir. Bu tür kısıtlamalar, belirli dönemlerde bazı sosyal medya platformlarına erişimde sorunlara yol açabiliyor.

WhatsApp Fotoğraf Gönderilemiyor Hatası

Kullanıcıların yaşadığı bir diğer büyük problem ise medya gönderimiyle ilgili. Fotoğrafların yüklenmediği, açılmadığı ve karşı tarafa iletilmediği rapor ediliyor. Bu da platformun yalnızca metin mesajlarında değil, medya paylaşımı konusunda da ciddi bir teknik aksaklık yaşadığını gösteriyor.

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