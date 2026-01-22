GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

1928’de Fransa Açık tenis turnuvasının düzenlendiği stada adı verilen pilot kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

1928’de Fransa Açık tenis turnuvasının düzenlendiği stada adı verilen pilot kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından biri olan Fransa Açık (French Open), her yıl toprak kortun efsaneleştiği devasa bir komplekste düzenlenir. Ancak bu ünlü stadyumun ismi bir tenisçiye değil, Fransa'nın havacılık tarihindeki en cesur isimlerinden birine aittir.

1928'de Fransa Açık tenis turnuvasının düzenlendiği stada adı verilen pilot kimdir?

1928 yılında Fransa'nın "Dört Silahşörler" olarak bilinen efsanevi tenis takımının Davis Kupası'nı koruması için inşa edilen bu stadyum, ismini I. Dünya Savaşı'nın kahraman pilotundan almıştır. Akdeniz'i uçakla durmaksızın geçen ilk kişi olma unvanına sahip olan bu havacı, savaş sırasında hayatını kaybetmiş ve anısını yaşatmak adına Paris'teki bu spor kompleksine adı verilmiştir.

Cevap: Roland Garros

Kaynak: Haber Merkezi

