23 Mart Survivor eleme adayları belli oldu mu? Eleme Adayları Kimler Oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2025, 23 Mart bölümünde nefes kesen bir düelloya sahne oldu. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda eleme finaline kalan iki isim netleşti.
Survivor 23 Mart Eleme Adayları Kimler Oldu?
Son bölümde gerçekleşen düellolarda yarışmacılar şu şekilde eşleşti:
Doğuş - Sedat
İsmail - Batuhan
Bu zorlu mücadelelerin ardından Batuhan ve Sedat düellolardan galip ayrılarak eleme potasından kurtuldu. Doğuş ve İsmail ise son eleme finaline kalan isimler oldu.
Survivor 2025'te Kim Elendi?
Adada kalma mücadelesinde Doğuş ve İsmail kozlarını paylaşacak. Kimin eleneceği ise Survivor 2025'in yeni bölümünde netlik kazanacak. Survivor takipçileri, büyük eleme anını heyecanla bekliyor.