GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

3 Aralık Dünya Engelliler gününde bir araya gelen dernek üyeleri “Gönüllerince Eğlendiler’’

Sibel Elmas
Muhabir
3 Aralık Dünya Engelliler gününde bir araya gelen dernek üyeleri “Gönüllerince Eğlendiler’’
3 Aralık Dünya Engelliler gününde bir araya gelen dernek üyeleri düzenlenen programda gönüllerince eğlendiler.

Dünya Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği ile Altı nokta Körler Derneği  üyeleri  Zindankale katlı otoparkta Konya Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği salonda bir araya geldi.

Engelli üyeler ve aileleri ile gerçekleşen programda kısa bir konuşma yapan Dünya Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Mevlüt Ayvaz tüm engelliler derneklerini birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye davet ederken, sorunlarını konuşmanın bu güne kadar bir fayda sağlamadığından  ve yetkililerin yılda bir kez kendilerini hatırlamalarından duyulan rahatsızlığı dile getirerek "bu gün sadece eğleneceğiz, çünkü ne desek boş ”dedi.

Aileleri ile birlikte programa katılan engellilerimiz verilen ikramların ardından amatör bir müzik grubunun verdiği konserde doyasıya eğlendiler.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER