3 Aralık Dünya Engelliler gününde bir araya gelen dernek üyeleri “Gönüllerince Eğlendiler’’

Dünya Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği ile Altı nokta Körler Derneği üyeleri Zindankale katlı otoparkta Konya Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği salonda bir araya geldi.
Engelli üyeler ve aileleri ile gerçekleşen programda kısa bir konuşma yapan Dünya Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Mevlüt Ayvaz tüm engelliler derneklerini birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye davet ederken, sorunlarını konuşmanın bu güne kadar bir fayda sağlamadığından ve yetkililerin yılda bir kez kendilerini hatırlamalarından duyulan rahatsızlığı dile getirerek "bu gün sadece eğleneceğiz, çünkü ne desek boş ”dedi.
Aileleri ile birlikte programa katılan engellilerimiz verilen ikramların ardından amatör bir müzik grubunun verdiği konserde doyasıya eğlendiler.