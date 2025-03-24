482 Nerenin Telefon Kodu? 0 482 Alan Kodu Hangi Şehre Ait?

Türkiye'nin her şehrinin kendine ait bir alan kodu bulunur ve bu kodlar, telefonla yapılan aramalarda kullanılır. 0 482 alan kodu da, pek çok kişinin merak ettiği kodlardan biridir. Peki, 482 alan kodu hangi şehre aittir?

0 482 Alan Kodu Hangi Şehre Aittir?

0 482, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Mardin iline ait bir alan kodudur. Yani, telefon numarasının başında 482 bulunan bir arama, Mardin ilinden yapılmaktadır. Mardin'e ait bütün semtler, bu alan kodu ile aranabilir.

482 Nerenin Telefon Kodu?

Eğer sabit hatlı bir telefonu arıyorsanız, numaranın başına 0482 alan kodunu eklemeniz gerekecektir. Bu kod, Mardin'e ait olduğu için, bu alan kodu ile gelen aramaların Mardin'den yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi