+60 Hangi Ülkenin Telefon Kodu? 60 Nerenin Alan Kodu?

Uluslararası telefon görüşmelerinde, her ülkenin kendine ait bir alan kodu bulunur. Bir ülkeyi yurt dışından aramak için telefon numarasının başına bu kod eklenmelidir. +60 telefon kodu da merak edilen uluslararası alan kodları arasında yer alıyor. Peki, +60 hangi ülkeye ait? İşte detaylar...
+60 Alan Kodu Hangi Ülkeye Ait?
+60, Malezya'nın uluslararası telefon kodudur. Malezya'ya yapılan telefon aramalarında, numaranın başına +60 eklenmesi gerekmektedir. Ancak, ülke içindeki yerel görüşmelerde bu kod kullanılmaz.
Yurt dışından Malezya'yı aramak isteyenler şu formatı kullanmalıdır:
+60 + Şehir Kodu + Telefon Numarası
60 Nerenin Telefon Kodu?
+60 telefon kodu, Güneydoğu Asya ülkelerinden Malezya'ya aittir. Malezya'daki bir kişiyle iletişime geçmek için telefon numarasının başına bu alan kodu eklenmelidir.
Önemli Not:
+60 telefon kodu Arjantin'e değil, Malezya'ya aittir. Arjantin'in uluslararası alan kodu +54 olarak belirlenmiştir.