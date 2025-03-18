Ankara’ya kar geliyor! Ankara’ya ne zaman, hangi günler kar yağacak? İşte Ankara 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için 5 günlük hava durumu tahminini yayımladı. Açıklanan verilere göre, bazı günlerde kar yağışı etkisini gösterecek. Ankara’da kar yağışı beklenip beklenmediğini ve hangi günlerde kar yağacağını merak eden vatandaşlar için ayrıntılar burada. İşte, Ankara’nın hava durumu hakkında detaylar...
Ankara hava durumu belli oldu. 18-19-20-21-22 Mart 2025 tarihlerinde Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak merak konusu oldu. Mart ayının ortasında Ankara hava durumu nasıl olacak? İşte haftalık Ankara hava durumu
ANKARA'YA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre Ankara'da 19 Mart Çarşamba hafif kar yağışı, 20 Mart Perşembe kar yağışı etkili olacak.
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