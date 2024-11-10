GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Atatürk’ü mücadelesinde yalnız bırakmayan silah arkadaşları

Atatürk’ü mücadelesinde yalnız bırakmayan silah arkadaşları
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri dehası, liderliği ve cesareti sayesinde Milli Mücadele’yi başarıya ulaştırdı. Atatürk, bu mücadelede yalnız değildi. Deneyimli birçok silah arkadaşı da, bir bir Anadolu’ya geldi, Milli Mücadele’de onunla birlikte savaştı. İşte Gazi’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki silah arkadaşları...

Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir, Ermenilere karşı büyük bir zafer kazandı, Kars ve çevresindeki bölgelerin Türkiye'ye katılmasını sağladı.

Doğu sınırını güvence altına alarak Ankara Hükümeti'nin batıya odaklanmasını mümkün kıldı.

Fevzi Çakmak üstün hizmetleriyle mareşal oldu
Atatürk'ün silah arkadaşlarından Fevzi Çakmak da onu yalnız bırakmadı. Mart 1920'de Anadolu'ya geçmesi Kurtuluş Savaşı'nın önemli bir dönüm noktası oldu.

Sakarya Meydan Muharebesi'ni Mustafa Kemal Atatük'le birlikte yönetti. Büyük Taarruz'un hazırlık aşamasında, taarruz stratejisinin ve saldırı planlarının yapılmasında etkin rol oynadı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nden sonra mareşallik rütbesine terfi ettirildi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki yakın silah arkadaşlarından biri de Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'ydü. İsmet Paşa, Batı Cephesi'nin başına getirilerek Yunan ordusuna karşı mücadele etti. 1'inci ve 2'inci İnönü Muharebeleri'ni zafere taşıdı.

Yunan kuvvetlerine karşı ilk direnişi Ali Fuat Cebesoy başlattı
Ali Fuat Cebesoy, Harp Okulu yıllarından itibaren Mustafa Kemal'in arkadaşı oldu. Batı Anadolu'daki Kuva-yi Milliye birliklerini örgütledi. Yunan kuvvetlerine karşı ilk direnişi başlattı.

Mustafa Kemal Paşa Bandırma Vapuru ile Anadolu'ya geçtiği sırada yanında olan komutanlardan biri de Refet Bele'ydi. Sakarya Meydan Muharebesi'nde ordunun lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük katkısı oldu.

Gazi'yi yalnız bırakmadılar
Fahrettin Altay de Süvari Kolordu Komutanı olarak Büyük Taarruz'a katıldı. Yunan kuvvetlerini İzmir'e kadar sürdü ve İzmir'in kurtuluşunda kritik bir rol oynadı.  

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • HG
    Hamit Gündoğdu
    5 saat önce

    Efsane bir kurtuluş mücadelesinin baş kahramanı gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ona destek çıkıp yoldaşlık eden ve Türkiye cumhuriyetinin kurulmasını sağlayan tüm kahramanlar rahat uyuyun..çünkü emanetine sahip çıkan milyonlar sizleri minnet ve şükran ile anmaya her daim hazırdır..Allah sizlerden razı olsun..

    • Cevapla
    • Begen (1)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER