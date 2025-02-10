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Bahar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 34. bölüm fragman linki

Bahar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 34. bölüm fragman linki
Bahar dizisinin merakla beklenen 34. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılıyor. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. Bahar 34. bölüm izleme linki var mı? Bahar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Bahar dizisinin merakla beklenen 34. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılıyor. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. 

Bahar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

Yeni bölümde neler oldu?

Timur, beklenmedik bir suçlamayla sarsılır ve baskın haberi düğüne bomba gibi düşer. Rengin'in öfkeyle attığı adım Timur'a ağır bir bedel ödetecektir. Timur'un suçlamalardan kurtulmasının yolu ise hiç tahmin etmediği bir kişiden geçer. 

Öte yandan acile gelen bir vaka tüm hastaneyi alarma geçirir. Bahar ile Timur'u karşı karşıya getiren bu vakada hastalığın kaynağı ve yayılma nedeni belirsizliğini korurken, aniden kalbi duran bir kişi tüm hastaneyi şoke eder. Yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide Bahar nasıl bir adım atacaktır?

Bahar dizisi oyuncuları

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

Bahar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Bahar 34. bölüm fragmanını izlemek istiyorsanız aşağıdaki linke tıkayın.

BAHAR 34. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN LİNKE TIKLAYIN

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Bahar #Dizi

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