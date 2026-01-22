Banko, Riziko ve Ben Bilirim adlı yarışma programlarının sunuculuğunu yapmış olan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Özellikle TRT döneminde, bilgi ve genel kültür temelli yarışmaların bir numaralı ekran yüzü olan Bülent Özveren, bu üç formatı da başarıyla sunmuştur.
Seçeneklerin Karşılaştırmalı Analizi:
-
Bülent Özveren: Sorduğunuz Riziko, Banko ve Ben Bilirim programlarının yanı sıra, efsaneleşmiş "Bir Kelime Bir İşlem" yarışmasıyla da tanınır. Titiz Türkçesi ve nezaketiyle hafızalara kazınmıştır.
-
Cenk Koray: Daha çok "Pazar 88" ve o meşhur kutu açma yarışmalarıyla ("Tele Kutu") bilinir; enerjik ve esprili bir tarzı vardı.
-
Halit Kıvanç: Türkiye'nin "ustaların ustası" kabul edilen spikeri ve sunucusudur. Her türlü programı sunmuş olsa da bu spesifik üçlü onunla özdeşleşmemiştir.
-
Erkan Yolaç: Tek bir marka ile anılır: "Evet-Hayır" yarışması.
Cevap: Bülent Özveren
Kaynak: Haber Merkezi