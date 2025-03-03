Bursa İftar Vakti Ne Zaman? Bursa Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak? 3 Mart 2025 Bursa İftar Vakti
3 Mart 2025 tarihinde Bursa’da iftar saati 19:04’tür. Bu saatte akşam ezanı okunacak ve oruçlar açılacaktır. Oruç tutanlar için bu vakit, sabırla bekledikleri iftar anıdır.
Bursa İftar Vakti Ne Zaman?
3 Mart 2025 tarihinde Bursa'da iftar saati 19:04'tür. Bu saatte, oruçlar açılacak ve akşam ezanı okunacaktır. Oruç tutanlar için iftar vakti, sabırla bekledikleri özel bir andır ve bu saatte iftar yapılacaktır.
Bursa Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?
3 Mart 2025 tarihinde Bursa'da akşam ezanı saati 19:04'tür. Akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacaktır. Bursa'daki iftar saati ve akşam ezanı saati eş zamanlıdır.
3 Mart 2025 Bursa İftar Vakti
3 Mart 2025'te Bursa'da iftar saati 19:04'tür. Bu saatte, akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacaktır. Orucun açılacağı vakit, Ramazan ayının önemli anlarından biridir.
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