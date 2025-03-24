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C1E Sınıfı Ehliyet Nedir? Hangi Araçları Kullanır ve Nasıl Alınır?

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
C1E Sınıfı Ehliyet Nedir? Hangi Araçları Kullanır ve Nasıl Alınır?

Ehliyet sınıflarında yapılan düzenlemelerle birlikte birçok yeni ehliyet türü ortaya çıkmıştır. C1E sınıfı ehliyet, bu değişikliklerden biri olup, C1 ehliyetine sahip sürücüler için daha geniş kullanım yetkisi sunmaktadır. Peki, C1E sınıfı ehliyet nedir, hangi araçları kapsar ve nasıl alınır? İşte detaylar…

C1E Sınıfı Ehliyet Nedir?

C1E sınıfı ehliyet, C1 sınıfı araçlara ek olarak belirli ağırlıktaki römork ve yarı römorkları kullanma yetkisi veren bir sürücü belgesidir. Bu ehliyet ile:

  • C1 sınıfı ehliyetle kullanılabilen araçlara takılan, minimum 750 kg taşıma kapasitesine sahip römork ve yarı römorklar kullanılabilir.

  • B sınıfı ehliyet ile kullanılan araçlara takılı, en az 3.500 kg taşıma kapasitesine sahip römorklarla birleşik araçlar kullanılabilir.

  • Maksimum toplam ağırlığı 12.000 kg'ı aşmayan birleşik araçlar kullanılabilir.

C1E ehliyeti almak için:

  • Öncelikle C1 sınıfı ehliyete sahip olmak gerekir.

  • 18 yaşını doldurmuş olmak şarttır.

  • Ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıl olup, süre sonunda yenilenmesi gerekir.

C1E Sınıfı Ehliyet ile Hangi Araçlar Kullanılabilir?

C1E ehliyeti olan sürücüler aşağıdaki araçları kullanabilir:

  • C1 sınıfı araçlara takılı en az 750 kg taşıma kapasiteli römork veya yarı römorklar

  • B sınıfı araçlara eklenen en az 3.500 kg taşıma kapasitesine sahip römork veya yarı römorklar

  • 3500-7500 kg arasında ağırlığa sahip kamyonet ve çekiciler

  • Azami ağırlığı 3.500 kg olan römorklu araçlar

  • Otomobiller

  • Traktörler

  • Motosikletler

  • 400 kg'dan hafif ve 15 kW motor gücüne sahip dört tekerlekli motorlu araçlar

C1E sınıfı ehliyet, daha geniş yük taşıma kapasitesine sahip araçları kullanma imkânı sunarak özellikle ticari taşımacılık yapan sürücüler için önemli bir avantaj sağlar.

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