Çok gürültü yapıyor diye komşusunun polise şikâyet ettiği çocuklara destek olmak için hangi NBA oyuncusu çocukların Florida’daki mahallesine gidip onlarla basketbol oynamıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Spor ve toplumsal dayanışmanın en samimi örneklerinden biri olan bu olay, polisin bir gürültü şikâyetine verdiği yapıcı tepkinin ardından dünya çapında bir yankı uyandırmıştır.

Komşusunun Şikâyet Ettiği Çocuklarla Florida'da Basketbol Oynayan NBA Oyuncusu Kimdir?

Cevap: Bu isim efsanevi NBA oyuncusu Shaquille O'Neal'dır. Olay, bir polisin gürültü şikâyetine rağmen çocuklarla maç yapmasının ardından Shaq'ın mahalleye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirip çocuklarla oynamasıyla gerçekleşmiştir.

