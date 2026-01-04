GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,29
EURO
50,60
STERLİN
58,34
GRAM
6.330,04
ÇEYREK
10.390,96
YARIM ALTIN
20.681,68
CUMHURİYET ALTINI
41.232,87
YAŞAM Haberleri

Çok gürültü yapıyor diye komşusunun polise şikâyet ettiği çocuklara destek olmak için hangi NBA oyuncusu çocukların Florida’daki mahallesine gidip onlarla basketbol oynamıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Çok gürültü yapıyor diye komşusunun polise şikâyet ettiği çocuklara destek olmak için hangi NBA oyuncusu çocukların Florida’daki mahallesine gidip onlarla basketbol oynamıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Spor ve toplumsal dayanışmanın en samimi örneklerinden biri olan bu olay, polisin bir gürültü şikâyetine verdiği yapıcı tepkinin ardından dünya çapında bir yankı uyandırmıştır.

Komşusunun Şikâyet Ettiği Çocuklarla Florida'da Basketbol Oynayan NBA Oyuncusu Kimdir?

Cevap: Bu isim efsanevi NBA oyuncusu Shaquille O'Neal'dır. Olay, bir polisin gürültü şikâyetine rağmen çocuklarla maç yapmasının ardından Shaq'ın mahalleye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirip çocuklarla oynamasıyla gerçekleşmiştir.

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER