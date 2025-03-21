Ersoy Nezir Çınarlı kimdir, kaç yaşında? Ersoy Nezir Çınarlı nereli, evli mi?
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Hayal Köseoğlu’’nun paylaştığı Instagram fotoğrafı sonrası gündeme gelen Ersoy Nezir Çınarlı, Hudutsuz Sevda dizisinde Yavuz Leto karakteriyle bilinen 33 yaşındaki Çınarlı daha önce Söz ve Çukur dizilerinde rol aldı.
4 Şubat 1992 doğumlu Ersoy Nezir Çınarlı ismi gündeme geliyor. Hudutsuz Sevda dizisinde Yavuz Leto karakteriyle ekranda yer alan ismin hayatı, kariyer ve oynadığı diziler merak ediliyor.
ERSOY NEZİR ÇINARLI KİMDİR?
4 Şubat 1992 tarihinde İzmir'de doğan Ersoy Nezir Çınarlı, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.
2009 yılında tiyatro ile kariyerine başladı. Başta İzmir olmak üzere pek çok şehirde tiyatro oyunlarında oynadı. Ekran önü kariyerine 2018 yılında Söz dizisiyle başladı. Ardından Çukur dizisinde Cenk karakterini canlandırdı.
Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde Yavuz Leto karakterini oynuyor. Oyunculuğunun yanı sıra müzik, heykel ve resimle ilgileniyor. Sanatın pek çok dalında üreten ve ilgilenen isim son zamanlarda geniş kitleler tarafından takip edilen isimler arasında.
ERSOY NEZİR ÇINARLI KAÇ YAŞINDA?
4 Şubat 1992 tarihinde doğan ünlü oyuncu 2025 yılı itibarıyla 33 yaşında.
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