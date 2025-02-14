Evvabin namazı nedir? Evvabin namazı ne zaman kılınır? Evvabin namazı kaç rekat?

Evvabin namazı nedir? Nasıl kılınacağı, rekat sayısı ve niyeti gibi konuları araştırmaya başlandı. Peki, Evvabin namazı nasıl kılınır, Evvabin namazı kaç rekat? İşte, Evvabin namazı hakkında tüm detaylar!

İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Evvabin namazının nasıl kılındığı, rekat sayısı ve niyetine dair bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Evvabin namazı nasıl kılınır? İşte, tüm detaylarıyla Evvabin namazı…

Evvabin namazı nedir?

Evvabin namazı akşam namazının ardından kılınması gereken nafile namazlarından birisi olarak bilinmektedir.

‘Evvabin', tövbe edip Allah'a sığınanlar ve O'na yönelenler anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.), evvabin namazının vaktinin kuşluk vakti olduğunu bildirmiştir.

Evvabin namazı toplam 6 rekât olarak kılınır.

Evvabin namazı nasıl kılınır?

Evvabin namazı, iki farklı şekilde kılınabilir:

İki rekâtta bir selam vererek kılınabilir.

Altı rekâtın tamamı tek selam ile de kılınabilir.

İlk iki rekât, akşam namazının sünneti yerine de geçebilir.

Sünnetten sonra ayrıca kılınması da mümkündür.

Evvabin namazı kılarken, kaza namazına niyet edilirse hem sevabı alınır hem de kaza borcu ödenmiş olur.

Ancak farz namaz borcu olan kişilerin, önce kaza namazlarını kılmaları önerilir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

"Farz namaz borcu olanın nafile kılması, doğumu yaklaşmışken çocuğunu düşüren hamileye benzer. Artık bu kadına hamile de anne de denmez. Farz namazlarını kılmadıkça, Allah onun nafile namazlarını kabul etmez."

Evvabin namazına nasıl niyet edilir?

Evvabin namazı kılarken niyet şu şekilde yapılır:

"Niyet ettim Allah rızası için Evvabin namazını kılmaya."

Kaza borcu olanlar, "Niyet ettim Allah rızası için kaza namazı kılmaya" diyerek niyet edebilirler.

Evvabin namazı ne zaman kılınmalı?

Evvabin namazı, akşam namazından sonra kılınan bir nafile namazdır.

Akşam namazının farzı ve sünneti kılındıktan hemen sonra kılınabilir.

Gece vakti girene kadar kılınabilir, ancak yatsı namazına kadar geciktirilmemesi önerilir.

Evvabin namazı, özellikle Berat Kandili, Kadir Gecesi gibi mübarek gecelerde kılınması tavsiye edilen ibadetler arasında yer alır.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi