Filiz Akın Hayatı: Filiz Akın öldü mü? Filiz Akın Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Filiz Akın Evli mi, Kiminle Evli?

Filiz Akın, Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında başı çekiyor. Türk sinemasının en çok sevilen isimlerinden Filiz Akın, yıllara meydana okuyan güzelliğiyle dikkat çekti, milyonların sevgisini kazandı. Filiz Akın, bugüne kadar pek çok yapımda rol aldı, başarılı bir oyunculuğa imza attı.

Peki, Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın kimdir? Filiz Akın nereli ve kaç yaşında?

Filiz Akın Kimdir?

Türk sinema tarifinin dört yapraklı yoncalarından biri, Filiz Akın'dır. Başarılı isim, oynadığı filmlerle hafızalara kazınmış ve milyonlarca insanın beğenisini kazanmıştır.

Zarafetiyle ve güzelliğiyle birçok filmde rol alan Filiz Akın şimdilerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini endişelendiriyor.

Filiz Akın Nereli, Kaç Yaşında?

Filiz Akın 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Filiz Akın Ankaralıdır ve 2025 tarihi itibariyle 82 yaşındadır.

Akın, liseyi TED Ankara Koleji'nde okudu, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamladı. Baba tarafından Çerkes olan Filiz Akın, anne tarafından ise Arnavut.

Filiz Akın Hayatı

Filiz Akın ilk sinema deneyimini Memduh Ün'ün yönettiği Akasyalar Açarken filmiyle yaşadı. Daha sonra Ajda Pekkan ile başrollerini paylaştığı Şakayla Karışık adlı filmde rol aldı. Yeşilçam'ın ünlü ismi oyunculuk kariyerinde pek çok yapıma imza attı.

'Kolejli Kız' olarak hafızalara kazınan Filiz Akın, 121 sinema filminin başrolünde rol aldı. 1976 yılında gazino sahnelerine çıkan Türk sinemasının en zarif oyuncusu Filiz Akın, Türk sanat müziği şarkıcısı oldu.

Filiz Akın Evli mi, Kiminle Evli?

Filiz Akın ilk sinema deneyimini Memduh Ün'ün yönettiği Akasyalar Açarken filmiyle yaşadı. Daha sonra Ajda Pekkan ile başrollerini paylaştığı Şakayla Karışık adlı filmde rol aldı. Yeşilçam'ın ünlü ismi oyunculuk kariyerinde pek çok yapıma imza attı.

'Kolejli Kız' olarak hafızalara kazınan Filiz Akın, 121 sinema filminin başrolünde rol aldı. 1976 yılında gazino sahnelerine çıkan Türk sinemasının en zarif oyuncusu Filiz Akın, Türk sanat müziği şarkıcısı oldu.