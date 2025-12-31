GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Galatasaray Efsanesi Gökmen Özdenak Hayatını Kaybetti! Gökmen Özdenak Kimdir? Gökmen Özdenak Futbolculuk Kariyeri?

Galatasaray Efsanesi Gökmen Özdenak Hayatını Kaybetti! Gökmen Özdenak Kimdir? Gökmen Özdenak Futbolculuk Kariyeri?

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri olan Gökmen Özdenak, 31 Aralık 2025 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden Özdenak, 29 Aralık'ta evinde rahatsızlanmış, kalbinin iki kez durması üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülerek entübe edilmişti. Ancak yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı.

İşte "Ayı Gökmen" lakabıyla tanınan efsanenin hayatı ve başarıları:

Gökmen Özdenak Kimdir?

22 Haziran 1947'de İstanbul'da doğan Gökmen Özdenak, futbolcu bir aileden geliyordu. Milli kaleci Yasin Özdenak'ın ağabeyi olan Gökmen Özdenak, güçlü fiziği ve bitirici kafa vuruşlarıyla Türk futboluna damga vurdu.

Futbolculuk Kariyeri

Özdenak, profesyonel kariyeri boyunca sadece iki takımda forma giydi:

İstanbulspor (1965-1967): Kariyerine burada başladı ve sergilediği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekti.

Galatasaray (1967-1980): 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terletti. Galatasaray formasıyla 297 maça çıktı ve 99 gol attı.

Başarıları ve Rekorları

Galatasaray'ın altın yıllarında kadronun en önemli parçalarından biriydi:

12 Kupa: Kariyeri boyunca 4 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası (Süper Kupa) ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşadı.

Tarihi Gol: 1976 yılında Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek tarihe geçti.

Milli Takım: Farklı yaş kategorilerinde ve A Milli Takım'da toplam 15 kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Futbol Sonrası: Yorumculuk Dönemi

1980 yılında futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığına ve yorumculuğa yöneldi. Özellikle Serhat Ulueren'in sunduğu Telegol programındaki kendine has üslubu, dürüst yorumları ve "Erman Hoca" (Erman Toroğlu), Ziya Şengül gibi isimlerle olan atışmalarıyla televizyon dünyasının en çok takip edilen figürlerinden biri oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

