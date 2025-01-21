Galatasaray Florya Suyu Nedir? Florya Suyu Nereden Alınır? Florya Suyu Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL?

Galatasaray, taraftarlarını sevindirecek yeni bir projeye imza attı: Florya Suyu. Sultan Su ile yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında tanıtılan bu özel ürün, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılandı. Peki, Florya Suyu nedir, nereden temin edilir ve fiyatı ne kadar? İşte tüm ayrıntılar!

Florya Suyu Nedir?

Galatasaray'ın Sultan Su iş birliğiyle hayata geçirdiği Florya Suyu, taraftarların kulüple olan bağını güçlendirmeyi hedefleyen özel bir girişim. Hem tasarımı hem de taşıdığı anlamla dikkat çeken bu ürün, Galatasaray camiası için bir sembol niteliği taşıyor.

Galatasaray Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, projeye esprili bir dille şu sözlerle açıklık getirdi:

"Florya'nın suyu efsanesi bugün resmen gerçek oluyor. Takımımıza katılan her futbolcunun buraya kısa sürede aidiyet duyması, ‘Florya'nın suyunda ne var?' esprisini gündeme getirdi. Artık Florya'nın suyunda ne olduğunu tüm Galatasaraylılar ve merak eden diğer takım taraftarları da görebilir.”

Florya Suyu, yalnızca bir ürün olmanın ötesinde, Galatasaray taraftarları arasında birlik ve beraberliğin bir simgesi olarak öne çıkıyor.

Florya Suyu Nereden Alınır?

Galatasaray'ın yeni projesi Florya Suyu, Sultan Su'nun geniş dağıtım ağı sayesinde birçok noktada taraftarlarla buluşacak. Sultan Su Yönetim Kurulu Üyesi Mümtaz Enes Demiray, satış noktalarına ilişkin şu detayları paylaştı:

Market Kanalları: Sultan Su'nun anlaşmalı olduğu marketlerde ürün, bu hafta itibarıyla satışa sunulacak.

Sultan Su'nun anlaşmalı olduğu marketlerde ürün, bu hafta itibarıyla satışa sunulacak. Seç Marketler: Türkiye genelindeki Seç Market şubeleri, Florya Suyu'nu raflarına ekleyecek.

Türkiye genelindeki Seç Market şubeleri, Florya Suyu'nu raflarına ekleyecek. Güney 2M Dağıtım Merkezi: Bu merkez üzerinden Sultan Su bayilerine dağıtım yapılacak.

Bu merkez üzerinden Sultan Su bayilerine dağıtım yapılacak. Toptan Tüketim Mağazaları: Büyük market zincirlerinde de Florya Suyu'na ulaşmak mümkün olacak.

Demiray, proje kapsamında dağıtım planlarının taraftar ilgisine göre hazırlandığını vurguladı ve şunları ekledi:

"Bu hafta içinde Sultan Su'nun tüm seçkin bayilerinde Florya Suyu bulunabilir olacak. Taraftarlarımızın yoğun ilgisine karşılık verecek bir dağıtım planı hazırladık.”

Florya Suyu Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL?

Florya Suyu'nun satış fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Sultan Su yetkilileri, ürünün kısa süre içerisinde raflarda yerini alacağını ve fiyat bilgisinin de netleşeceğini belirtti.

Fiyatlandırma konusunda ortaya atılan tahminlere göre, Florya Suyu'nun hem uygun fiyatlı hem de kolay erişilebilir olması bekleniyor. Böylece Galatasaray taraftarlarının yanı sıra diğer kullanıcılar da ürüne rahatlıkla ulaşabilecek.

Galatasaray'ın sponsorluk projeleri arasında yer alan Florya Suyu'nun, kulübe önemli bir gelir katkısı sağlaması da hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi