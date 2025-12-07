Getir çöktü mü? Getir neden açılmıyor? Getir yemek siparişi veremiyorum neden?

5 Aralık 2025 itibarıyla bazı kullanıcılar Getir uygulamasında giriş yapılamaması, sipariş ekranının açılmaması, konum doğrulamanın çalışmaması ve uygulamanın aniden kapanması gibi sorunlarla karşılaştığını bildiriyor. Kullanıcı raporlarındaki artış, Getir tarafında kısmi erişim problemleri yaşandığını gösteriyor.

Getir çöktü mü?

Getir'in tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama yok; ancak kullanıcı raporlarında artış bulunuyor. Bazı bölgelerde uygulama hiç açılmazken, bazı kullanıcılar ürünlerin ve kategorilerin yüklenmediğini belirtiyor. Bu da platformda bölgesel veya geçici bir teknik sorun bulunduğuna işaret ediyor.

Getir neden açılmıyor?

Uygulamanın açılmaması veya sürekli yükleme ekranında kalması genellikle:

Sunucu yanıt gecikmesi

Aşırı yoğunluk

Konum servislerinde doğrulama hatası

İnternet sağlayıcı kaynaklı yavaşlık

Uygulama önbelleği bozulması

gibi sebeplerle ortaya çıkıyor. Bugünkü durum da büyük ölçüde sunucu taraflı geçici yoğunluk ile ilişkilendiriliyor.

Getir uygulamadan neden atıyor?

Uygulamanın aniden kapanması veya giriş ekranından atması sık yaşanan bir durumdur. Bunun nedenleri:

iOS/Android önbellek hatası

Güncellenmemiş uygulama sürümü

Aşırı trafik nedeniyle veri senkronizasyonunun kesilmesi

Cihaz RAM yetersizliği

Sunucuya bağlanma isteğinin zaman aşımına uğraması

Bugün yaşanan genel erişim sıkıntısı nedeniyle uygulamadan atılma problemleri de artmış durumda.

Kaynak: Haber Merkezi