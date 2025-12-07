GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Getir çöktü mü? Getir neden açılmıyor? Getir yemek siparişi veremiyorum neden?

5 Aralık 2025 itibarıyla bazı kullanıcılar Getir uygulamasında giriş yapılamaması, sipariş ekranının açılmaması, konum doğrulamanın çalışmaması ve uygulamanın aniden kapanması gibi sorunlarla karşılaştığını bildiriyor. Kullanıcı raporlarındaki artış, Getir tarafında kısmi erişim problemleri yaşandığını gösteriyor.

Getir çöktü mü?

Getir'in tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama yok; ancak kullanıcı raporlarında artış bulunuyor. Bazı bölgelerde uygulama hiç açılmazken, bazı kullanıcılar ürünlerin ve kategorilerin yüklenmediğini belirtiyor. Bu da platformda bölgesel veya geçici bir teknik sorun bulunduğuna işaret ediyor.

Getir neden açılmıyor?

Uygulamanın açılmaması veya sürekli yükleme ekranında kalması genellikle:

  • Sunucu yanıt gecikmesi

  • Aşırı yoğunluk

  • Konum servislerinde doğrulama hatası

  • İnternet sağlayıcı kaynaklı yavaşlık

  • Uygulama önbelleği bozulması

gibi sebeplerle ortaya çıkıyor. Bugünkü durum da büyük ölçüde sunucu taraflı geçici yoğunluk ile ilişkilendiriliyor.

Getir uygulamadan neden atıyor?

Uygulamanın aniden kapanması veya giriş ekranından atması sık yaşanan bir durumdur. Bunun nedenleri:

  • iOS/Android önbellek hatası

  • Güncellenmemiş uygulama sürümü

  • Aşırı trafik nedeniyle veri senkronizasyonunun kesilmesi

  • Cihaz RAM yetersizliği

  • Sunucuya bağlanma isteğinin zaman aşımına uğraması

Bugün yaşanan genel erişim sıkıntısı nedeniyle uygulamadan atılma problemleri de artmış durumda.

Kaynak: Haber Merkezi

