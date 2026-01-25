Guinness Dünya Rekorları’na göre, toplam 6 renkle ulusal bayrağında en fazla renk olan ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru
Dünya üzerindeki ulusal bayraklar genellikle iki veya üç renkten oluşur. Ancak bir ülke var ki, bayrağındaki renk çeşitliliğiyle Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi başarmış durumda. Bu bayrak, barındırdığı her renkle ülkenin farklı bir kültürel ve tarihi zenginliğini temsil ediyor.
Toplam 6 renkle ulusal bayrağında en fazla renk olan ülke hangisidir?
Guinness Dünya Rekorları'na göre bayrağında tam 6 farklı renk (mavi, sarı, siyah, yeşil, beyaz ve kırmızı) bulunduran ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'dir. 1994 yılında, apartheid rejiminin sona ermesinin ardından kabul edilen bu bayrak, "Gökkuşağı Ulusu" kavramını simgelemek üzere tasarlanmıştır.
Not: Güney Sudan bayrağı da 6 renk içerir ancak Güney Afrika bu rekorun ilk ve en ikonik sahibi olarak literatürde yerini almıştır.
