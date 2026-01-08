Hangi nehir Avrupa kıtasındadır? Nil, Elbe, Indus, Mekong!

Kıtaların coğrafi yapılarını şekillendiren nehirler, geçtikleri bölgelerin iklimi ve tarihi üzerinde büyük rol oynarlar. Bu seçenekler arasında yer alan nehirlerden sadece biri, kaynağını ve akışını tamamen Avrupa toprakları üzerinde gerçekleştirmektedir.
Hangi Nehir Avrupa Kıtasındadır?
Doğru Cevap: B) Elbe
Elbe Nehri, Orta Avrupa'nın en önemli akarsularından biridir. Çek Cumhuriyeti'nde doğar ve Almanya topraklarından geçerek Kuzey Denizi'ne dökülür. Diğer seçeneklere bakıldığında ise; Nil Afrika'da, Indus ve Mekong ise Asya kıtasında yer almaktadır.
Kaynak: Haber Merkezi