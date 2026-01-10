Hangi roman kahramanı diğerlerinden daha önce yazılmıştır? Çifte Milyon sorusu

Türk edebiyatının bu dört dev eseri, farklı dönemlerin toplumsal yapılarını ve insan psikolojisini ustalıkla işler. Her bir karakter, Türk romanının gelişim evrelerinde (Servet-i Fünun, Milli Edebiyat dönemi ve Cumhuriyet dönemi) birer kilometre taşıdır. Bu karakterlerin yaratılış tarihlerini belirlemek için eserlerin ilk yayımlanma yıllarına bakmak gerekir.

İnce Memed, Bihter, Feride ve Ali Rıza Bey karakterlerinden hangisi edebiyat tarihinde diğerlerinden daha önce yaratılmıştır?

Bu karakterler arasında kronolojik olarak ilk yaratılan isim Bihter'dir. Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu, 1899-1900 yıllarında Servet-i Fünun dergisinde tefrika edilmiş, 1900 yılında ise kitap olarak basılmıştır. Diğer karakterlerin kronolojisi ise şöyledir:

Feride (Çalıkuşu): Reşat Nuri Güntekin tarafından 1922 yılında kaleme alınmıştır.

Ali Rıza Bey (Yaprak Dökümü): Reşat Nuri Güntekin'in bir diğer eseri olarak 1930 yılında yayımlanmıştır.

İnce Memed: Yaşar Kemal'in dünyaca ünlü bu romanı ilk kez 1955 yılında yayımlanmıştır.

Bihter karakteri, modern Türk romanının başlangıcı sayılan Aşk-ı Memnu ile diğer tüm seçeneklerden en az 22 yıl önce edebiyat dünyasına girmiştir.

Cevap: B) Bihter (Aşk-ı Memnu)

Kaynak: Haber Merkezi