Hangi trafik levhasında insan figürü yoktur? Çifte Milyon sorusu

Trafik levhaları, sürücülere yol üzerindeki durumlar hakkında hızlı ve net uyarılar vermek için tasarlanmıştır.
Hangi trafik levhasında insan figürü yoktur?
Yaya geçidi, okul geçidi ve yolda çalışma levhalarında insan figürü yer alır. Yaya geçidi levhasında karşıdan karşıya geçen bir kişi, okul geçidi levhasında çocuk figürleri, yolda çalışma levhasında ise çalışan bir insan sembolü bulunur. Dikkat levhası ise genel bir uyarı anlamı taşır ve üzerinde insan figürü yer almaz.
Cevap: Dikkat
