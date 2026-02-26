Haşiye ne demektir?

Yazılı metinlerin kenarlarına veya alt kısımlarına eklenen, içeriği daha anlaşılır kılmayı amaçlayan notlardır.
Kitapların sayfalarında metin dışına yazılan açıklama, not veya dipnotlara ne ad verilir?
Arapça "kenar, uç" anlamına gelen haşiye, bir eseri şerh etmek (açıklamak) veya o eserdeki kapalı noktaları aydınlatmak amacıyla sayfa kenarına düşülen notlardır. Osmanlı ve İslam eğitim geleneğinde çok yaygındır; bazen bu haşiyeler o kadar derinleşir ki kendileri başlı başına bir eser halini alır. Günümüzdeki "dipnot" kavramının klasik edebiyattaki karşılığıdır.
Cevap: Dipnot / Kenar Notu
