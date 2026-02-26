Türkiye'de TRT ekranlarında yayımlanan ve bir neslin çocukluğuna damga vuran bu efsanevi çocuk programı, özgün karakterleriyle hafızalara kazınmıştır.
Soru: 1980'ler ve 1990'larda yayımlanan "Susam Sokağı"nda hangi adda bir karakter vardır?
"Sesame Street"in Türkiye uyarlaması olan Susam Sokağı'nda, her biri farklı kişilik özelliklerini temsil eden karakterler bulunmaktaydı. Seçenekler arasında yer alan Açıkgöz, mavi tüyleri ve kurabiyelere olan düşkünlüğüyle tanınan "Cookie Monster" karakterinin Türkçe adıdır. Diğer şıklar programdaki karakter isimlerini temsil etmemektedir.
Cevap: Açıkgöz
Kaynak: Haber Merkezi