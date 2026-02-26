Güney Asya'nın siyasi tarihinde "Büyük Önder" (Kaidi Azam) unvanıyla anılan bu devlet adamı, Hindistan'daki Müslümanların bağımsız bir devlete sahip olması fikrinin en güçlü savunucusudur.
Muhammed Ali Cinnah hangi ülkenin kurucusu olan Hint Müslüman siyasetçidir?
Muhammed Ali Cinnah, 1947 yılında Britanya Hindistanı'nın bölünmesi sürecinde Müslümanların kendi kaderini tayin etmesi gerektiğini savunarak Pakistan devletinin temellerini atmıştır. Pakistan'ın ilk genel valisi olan Cinnah, ülkede her yıl 25 Aralık'ta (doğum günü) büyük törenlerle anılır.
Cevap: Pakistan
Kaynak: Haber Merkezi