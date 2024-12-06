İlber Ortaylı’ya ne oldu? İlber Ortaylı’nın sağlık durumu nasıl?
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Ünlü tarihçi İlber Ortaylı katıldığı televizyon programında rahatsızlanınca yayından ayrılmıştı. Sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Ortaylı, “Kısa sürede taburcu edileceğim. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok“ ifadelerini kullandı
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı geçtiğimiz gün Okan Bayülgen'in programına konuk olmuştu.
77 yaşındaki Ortaylı rahatsızlanarak yayından ayrılmak zorunda kalmıştı.
Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye yatırılan Ortaylı'nın tedavisi sürüyor.
İlber Ortaylı'ya ne oldu?
Son olarak Ortaylı, sağlık durumunun iyiye gittiğini paylaştığı bir video yayınlayarak duyurdu.
Vücudundaki iltihaplanma nedeniyle rahatsızlandığını fakat tedavisinin olumlu sonuçlarını almaya başladığını belirtti.
Ortaylı ayrıca sevenlerine teşekkür etmeyi de unutmadı.
İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl?
Instagram hesabından bir açıklamada bulunan Ortaylı şu ifadelere yer verdi:
Bir iki gün önce iltihaplanma nedeniyle dengem bozuldu. Bir baş dönmesi şikayetiyle hastaneye geldim. Çok şükür geldiğimin ilk günü Koç Üniversitesi Hastanesi'nin şifayab elleriyle kendime geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
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