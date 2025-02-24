İSTANBUL HAVA DURUMU | İstanbul’da 30 günlük hava durumu: İstanbul’da bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da kar yağışı bekleniyor mu? İşte 30 günlük hava raporu

İstanbul hava durumunu merak eden İstanbullu vatandaşlar İstanbul’da 30 günlük hava durumunu, İstanbul’da bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, İstanbul’da kar yağı bekleniyor mu sorularının cevabını merak ediyor. Son günlerde İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında kaldı. Dört gündür kenti etkisi altına alan kar, dün akşamdan itibaren bazı ilçelerde yeniden şiddetini artırmaya başladı. İşte İstanbul’da 30 günlük hava durumu…

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da da kendini gösterdi. Çarşamba günü başlayan kar yağışı 4 gündür devam ediyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul'da 30 günlük hava durumunu, İstanbul'da bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da kar yağı bekleniyor mu? Sorularını araştırmaya başladı. İşte İstanbul hava durumu raporu…

İstanbul eksi dereceleri gördü!

İstanbul'da etkili olan soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzlanmalar oluştu. Sabahın ilk saatleriyle buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı evlerin çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

24 Şubat Pazartesi; İstanbul'da hava durumunun bugün güneşli ve düşük sıcaklık ile birlikte don olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı 4°C'ye kadar çıkıyor. Hissedilen sıcaklık ise 1°C. Rüzgârın genellikle hafif esintili ve zaman zaman orta şiddette olması bekleniyor.

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

İstanbul'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde parçalı bulutlu 2°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın bulutlu 6°C, akşam saatlerinde bulutlu 6°C, gece bulutlu 4°C olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu?

İstanbul'a önceki gün giriş yapan soğuk hava dalgası yoğun kar yağışıyla etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde bazı bölgelerde aniden bastıran kar yağışı kenti beyaza çevirirken Anadolu Yakası'nda etkisini artırdı. Son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu sorusuna cevap arıyor. Elde edinilen verilere göre İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

İstanbul'da 30 günlük hava durumu

İstanbul'da önümüzdeki 30 gün boyunca hava durumu oldukça değişkenlik gösterecek. Baharın kendini hissettirmeye başladığı bu dönemde, güneşli günlerin yanı sıra yağışlı ve bulutlu havalar da etkili olacak. İşte İstanbul'un 30 günlük hava durumu tahminleri:

Haftanın Genel Görünümü:

İlk Günler (Bugün ve Yarın): Bugün güneşli bir hava beklenirken, yarın parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 6°C arasında değişecek.

Hafta Ortası: 26 Şubat Çarşamba ve 27 Şubat Perşembe günleri parçalı bulutlu ve bulutlu bir hava hakim olacak. Perşembe günü yer yer yağmur ihtimali de bulunuyor. Sıcaklıklar 10°C ile 13°C arasında seyredecek.

Hafta Sonu: 28 Şubat Cuma ve 1 Mart Cumartesi günleri bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 12°C arasında olacak.

Sonraki Günler: 2 Mart Pazar ve 3 Mart Pazartesi günleri yağmurlu ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 8°C civarında seyredecek.

14 Mart ve sonrası: 14 marttan 26 marta kadar olan dönemde havanın bulutlu,parçalı bulutlu,yağmurlu ve güneşli olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde en yüksek sıcaklık 15 derece en düşük sıcaklık ise 4 derece olarak tahmin ediliyor.

Detaylı Tahminler:

Güneşli ve Parçalı Bulutlu Günler: 4 Mart Salı, 5 Mart Çarşamba, 6 Mart Perşembe, 8 Mart Cumartesi, 9 Mart Pazar, 15 Mart Cumartesi, 17 Mart Pazartesi ve 20 Mart Perşembe günleri az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 15°C arasında değişecek.

Yağışlı Günler: 7 Mart Cuma, 18 Mart Salı, 21 Mart Cuma, 22 Mart Cumartesi, 23 Mart Pazar, 24 Mart Pazartesi ve 25 Mart Salı günleri yağış bekleniyor.

Bulutlu Günler: 10 Mart Pazartesi, 11 Mart Salı, 14 Mart Cuma, 16 Mart Pazar ve 26 Mart Çarşamba günleri çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 9°C arasında olacak.

Daha Sıcak Günler: 19 Mart Çarşamba günü hava daha sıcak olacak ve sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak.