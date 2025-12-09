İzmir’de Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferi normale döndü mü? İzmir’de aksayan metro seferleri ile ilgili açıklama
Öğle saatlerinde İzmir ulaşımını etkileyen bir gelişme yaşandı. İzmir’in Bornova ilçesinde metronun raydan çıkması nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.
İzmir'de Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan tren, Bornova İstasyonu'nda raydan çıktı. Trendeki vatandaşlar tahliye edildi. Ulaşım aniden durdu.
Duraktaki yoğunluk her dakika arttı. istasyonlara gelen yolcular duraklara yönlendirilmeye başlandı.
İzmir Metro A.Ş. ekipleri bölgede çalışma başlattı. Bornova ve Bölge istasyonları arızanın giderilmesi için kapatıldı. Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasındaki seferler gecikmeli olarak yapıldı, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında tren seferlerine ara verildi.
5 saat sonra açıldı!
Saat 16.00 sıralarında yoğunluk arttı. İzmirliler metro hattındaki sorunun kaynağını öğrenmeye çalıştı.
Saat 16.50 sıralarında beklenen açıklama geldi. İzmir Metro A.Ş., Evka 3 - Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında ulaşımın normale döndüğünü duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA;
Sayın Yolcularımız,
Seferlerimiz normale dönmüş olup, işletimimiz Evka 3 - Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında devam etmektedir. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”