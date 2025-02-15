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Kahtalı Mıçe kaç yaşında öldü, neden öldü, nereye defnedilecek? Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Kahtalı Mıçe kaç yaşında öldü, neden öldü, nereye defnedilecek? Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı) kimdir, kaç yaşında, nereli?

KAHTALI MIÇE KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ, NEDEN ÖLDÜ, NEREYE DEFNEDİLECEK? 

'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Mustafa Kahtalı'ya geçen Şubat ayında ince bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Türk Halk Müziği sanatçısı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Bağırsakları tümörle kaplanan ve karaciğerine metastaz yapan sanatçı, kemoterapi aldı. Tedavisi boyunca aile dostu turizmci Ramazan Aslan'ın yakından ilgilendiği Kahtalı'yı çok sayıda sanatçı arkadaşı, dostları ve hemşehrileri de yalnız bırakmadı. Gerek hastanedeki odası, gerekse dinlenmek için çekildiği zamanlardaki aile dostu Aslan'ın oteli, hayranlarının akınına uğradı. 8 ay boyunca üniversite hastanesinde tedavisi yapılan Mıçe, son 4 ayını Yaşam Vakıf Hastanesi'nde geçirdi. Yaklaşık bir yıl boyunca amansız hastalıkla mücadele eden ünlü sanatçı, bugün saat 03.00 sıralarında Antalya'da yaşama veda etti. Kahtalı'nın cenazesi, memleketi Kahta'da adını taşıyan kültür merkezinde yapılacak törenin ardından, Ulu Camii'nde kılınacak namaz sonrası, Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda defnedilecek.

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Mıçı, Mustafa'nın kısaltılmışıdır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu. Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı. 17 yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı.

"Beynelmilel" filminde oynadı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'te yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir. Kahtalı Mıçe, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.

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