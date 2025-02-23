Konya Ilgın’da Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Konya’nın batısında yer alan Ilgın ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
Ilgın'da Kar Yağışı Başladı, Konya'da 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?
Termal suları ve doğal güzellikleriyle bilinen Ilgın'da soğuk hava dalgası kendini hissettiriyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara yol açabilir. Sabah ve akşam saatlerinde yollarda oluşabilecek riskler nedeniyle, ilçede eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkililerin açıklamaları bekleniyor.
Ilgın'da Yarın Okullar Tatil Mi?
Kar yağışının etkisini sürdürmesiyle birlikte Ilgın'da yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Konya Valiliği ve Ilgın Kaymakamlığı'ndan gelecek resmi duyurular büyük önem taşıyor.
24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Ilgın'da Kar Tatili Var Mı?
Ilgın'da etkisini devam ettiren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Ancak şu an için Ilgın Kaymakamlığı veya Konya Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin açıklamaları yakından takip ediliyor.
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