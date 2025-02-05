Kulu’da tarımsal üretimin kalkındırılması konulu toplantı yapıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu’nun katılımı ile 2025 yılı mali destek hibe programı kapsamında toplantı düzenlendi.
Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Güven, Mahalle Muhtarları, STK temsilcileri, ilçede faaliyet gösteren kooperatifler, birlikler, çiftçiler ile üreticiler katıldı.
Toplantı, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra açılış konuşmasını gerçekleştiren Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, KOP İdare Başkanlığının kuruluşu, amacı, yürütülen çalışmalar, ile ve ilçede tarımsal üretim ile tarımsal hibe programları hakkında genel bilgilendirmeler de bulundu.
Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Güven ise konuşmasında ilçede yürütülen çalışmaları paylaştı.
Toplantı, katılımcıların ve üreticilerin soru ve taleplerini paylaşmaları ile sona erdi.
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