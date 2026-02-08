GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

League of Legends Çöktü mü, Sunucular Kapandı mı? LoL’da Bağlantı Sorunu mu Var?

League of Legends Çöktü mü, Sunucular Kapandı mı? LoL’da Bağlantı Sorunu mu Var?

 

League of Legends oyuncuları son saatlerde yaşanan olası erişim problemleri nedeniyle "LoL çöktü mü?” sorusuna yanıt arıyor. Kullanıcılardan gelen son raporlar ise oyunun genel olarak sorunsuz çalıştığını gösteriyor.

League of Legends Çöktü mü? Sunucular Kapandı mı?

Oyuncuların paylaştığı verilere göre şu an için League of Legends sunucularında genel bir çökme durumu bulunmuyor. Çoğu kullanıcı oyuna sorunsuz şekilde giriş yapabiliyor.

LoL'da Bağlantı Sorunu mu Var?

Bazı bölgelerde kısa süreli gecikme ve bağlantı problemleri yaşandığı bildirilse de, bu sorunların yaygın olmadığı ifade ediliyor. Genel sistem performansının stabil olduğu belirtiliyor.

Riot Games'ten Resmi Açıklama Geldi mi?

Şu ana kadar Riot Games tarafından küresel çapta bir arıza olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Teknik ekiplerin sistemleri düzenli olarak kontrol ettiği biliniyor.

League of Legends Ne Zaman Düzelir? Sorun Olursa Ne Yapılmalı?

Eğer oyuncular bireysel bağlantı problemi yaşıyorsa, internet ayarlarını kontrol etmeleri ve oyunu yeniden başlatmaları öneriliyor. Genel bir arıza durumunda ise Riot Games resmi kanallar üzerinden bilgilendirme yapıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

