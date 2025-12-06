MasterChef Türkiye 2025’in ŞAMPİYONU!

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda finale sayılı günler kala, ikinci finalist de belirlendi. 5 Aralık Cuma akşamı gerçekleşen zorlu etapta Sezer, finale adını yazdırarak Özkan’ın rakibi oldu. İki isim, 6 Aralık Cumartesi akşamı canlı yayında şampiyonluk için karşı karşıya geliyor.
MasterChef Türkiye 2025 sezonunda haftalardır süren zorlu maraton, 6 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşen büyük final ile sona erdi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu finalde, Özkan ve Sezer şampiyonluk için son kez mutfağa girdi.
Finalde Kıran Kırana Menü Mücadelesi
Büyük final, Özkan ve Sezer'in hazırladığı iddialı menülerle başladı. 21'er puan verildi ve ilk tur berabere sona erdi.
Finalde yarışmacıların sunduğu menü detayları:
Özkan'ın Final Menüsü: Midye pilaki ile başlayıp, ana yemekte kuzu ve lahana sarma sunacağını söyledi. Tatlı olarak sütlacı dondurma gibi servis edip sahlebi de sufle olarak vereceğini belirtti.
Sezer'in Final Menüsü: Kebap-İskender menüsü ile yarışacağını söyledi. Çiğ köfte ile başlayıp, İskender yorumu ve en sona aşure ile final tabağını yapacağını belirtti.
Şampiyon Belli Oldu
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecenin sonunda, şeflerin tek tek puanlamasıyla MasterChef 2025'in şampiyonu belirlendi:
Özkan: 63,5 puan aldı.
Sezer: 65 puan alarak Masterchef 2025'in şampiyonu oldu.
Eski Şampiyondan Michelin Yıldızı Duyurusu
Final heyecanına, geçmiş MasterChef şampiyonları da eşlik etti. Geçmiş yıllarda şampiyon olan Serhat Doğramacı'nın Michelin yıldızı aldığı duyuruldu.
