Dünya edebiyatının en derin psikolojik tahlillerine sahip olan bu klasik eser, tutku, onur ve masumiyet çatışması etrafında şekillenir. Karakterlerin arasındaki karmaşık bağlar, Rus edebiyatının bu ölümsüz romanının temelini oluşturur.
Okuduğunuz Klasik Romanın Ana Kadın Karakteri Nastasya Filippovna ise Ana Erkek Karakteri Hangisidir?
Doğru Cevap: Prens Mişkin
Fyodor Dostoyevski'nin ünlü eseri Budala'da (The Idiot), Nastasya Filippovna karakteriyle birlikte hikayenin merkezinde yer alan ana erkek karakter Prens Lev Nikolayeviç Mişkin'dir. Roman, Prens Mişkin'in aşırı dürüstlüğü ve saflığı nedeniyle toplum tarafından "budala" olarak nitelendirilmesini ve Nastasya Filippovna ile Rogojin arasındaki trajik olaylar silsilesini konu alır.
